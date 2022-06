Catania, addetti autolavaggio pagati 3 euro l’ora: denunciato titolare

Denunciato per sfruttamento il titolare di un autolavaggio di Catania: pagava gli addetti 3 euro l'ora.

A seguito di un controllo della Polizia del Commissariato Borgo Ognina con la collaborazione della Polizia Scientifica, del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Catania e dell’Ispettorato del Lavoro, è stato denunciato un uomo per una grave situazione di sfruttamento sul lavoro. La denuncia è a carico di un proprietario di un autolavaggio della Circonvallazione, dove vari stranieri erano sottoposti a sfruttamenti vari e venivano ingaggiati senza regolare contratto di lavoro.

Veniva riservata loro una giornata lavorativa con turni di 10 ore con un compenso di circa 3 euro l’ora, sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Durante il controllo è emerso anche il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, creando così un serio e concreto pericolo per l’incolumità fisica degli avventori e degli stessi dipendenti che si trovavano costretti a lavorare senza aver fatto alcun corso di formazione e sprovvisti di qualunque dispositivo di protezione individuale per lo svolgimento dell’attività di lavaggista.

Oltre alla denuncia, per le varie infrazioni, viene emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.