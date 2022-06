Covid Sicilia, boom di contagi: impennata di casi positivi nell’Isola

Covid Sicilia, è boom di contagi nell'Isola: sono aumentati in maniera evidente i nuovi positivi sul territorio siciliano rispetto alle giornate precedenti.

Covid Sicilia: è impennata di casi positivi nell’Isola, dato che i numeri dei nuovi contagiati di oggi sono notevolmente più alti rispetto alle giornate precedenti. Si tratta di quanto risulta dal bollettino giornaliero per quanto riguarda la Sicilia.

Nell’Isola si sono registrati 3675 nuovi casi sulla base di 18.173 tamponi processati. Il dato si dimostra sorprendente considerando che il giorno prima i nuovi positivi in Sicilia erano soltanto 757. Conseguentemente all’impennata dei casi, anche il tasso di positività ha subito un’importante crescita raggiungendo la soglia del 20,2% rispetto al dato del 12% del giorno precedente.

Gli attuali positivi in Sicilia sono quindi 45.955, mentre i guariti sono 20.965 e si registrano 11 decessi, che sommati ai precedenti danno la cifra totale di 11.072 vittime da Covid. La Sicilia rimane la quinta regione italiana per numero di contagi anche se si registrano 8 ricoveri in meno rispetto a ieri, a fronte di 573 ricoverati totali e 25 in terapia intensiva, con una persona in meno rispetto al giorno prima.

Per quanto riguarda i dati ottenuti provincia per provincia, quella dove si sono registrati più casi è attualmente Palermo con 1.104 nuovi positivi, seguita da Catania (1.044), Siracusa (445), Messina (356), Ragusa (320), Agrigento (246), Trapani (222), Caltanissetta (199) e infine Enna, con 120 casi.