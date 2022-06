Sciopero aerei, oggi possibili disagi per i viaggiatori: i voli garantiti

Sciopero aerei: oggi possibili disagi per chi si sposta usufruendo di voli. Di seguito le compagnie aeree coinvolte e l'elenco delle tratte garantite.

Sciopero aerei: per via dell’ultimo tra quelli proclamati da alcune sigle sindacali, si prospetta un mercoledì particolarmente complesso per chi dovrà prendere un volo. Non si escludono disagi per chi partirà dall’Aeroporto di Catania, o qui dovrebbe atterrare. Di seguito tutte le principali informazioni sulla protesta.

Sciopero aerei: chi aderisce?

Lo sciopero aerei di oggi (8 giugno) coinvolge diverse compagnie aeree, ed in diversi orari della giornata. Ecco, in particolare, chi si fermerà:

il personale della compagnia EasyJet, dalle ore 13:00 alle ore 17:00;

il personale delle compagnie Volotea e Ryanair , invece, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 .

, invece, . anche alcuni dipendenti della compagnia ITA Airways, dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

Con il fine di verificare lo status del proprio volo, si consiglia di consultare i vari siti ufficiali delle compagnie coinvolte.

L’avviso della compagnia ITA Airways

Attraverso una nota, la compagnia Ita Airways ha di fatto comunicato che oggi “potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli di ITA Airways”. La compagnia ha, inoltre, sottolineato che alcuni voli fissati per oggi, sia nazionali che internazionali, sono stati cancellati.

Ecco la lista completa dei voli annullati.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito della compagnia.

Sciopero aerei oggi: i voli garantiti

Non tutti i viaggiatori subiranno disagi. Alcune tratte, di fatto, sono state confermate. L’ENAC, L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha pubblicato sul proprio sito la Lista dei voli garantiti, aggiornata al 7 giugno 2022.