Catania, uomo salva un adulto e tre bambini in mare

Un uomo ha salvato alcuni bagnanti che si trovavano in difficoltà nei pressi della spiaggia di Vaccarizzo. Di seguito la vicenda.

Un soccorritore della base elicotteri della Guardia Costiera di Catania, libero dal servizio, è intervenuto nel lungomare di Vaccarizzo per salvare tre bambini e un adulto in difficoltà per l’affondamento, a poche centinaia di metri dalla costa, di un piccolo natante su cui si trovavano.

Il Militare prima di lanciarsi in acqua a soccorrere i bagnanti ha dato l’allarme al numero di emergenza in mare 1530. Tutte le persone recuperate sono state consegnate agli operatori del 118 e risultano in buone condizioni.