Etna Comics 2022, tutto pronto per taglio del nastro: gli appuntamenti di oggi

Dopo tanta attesa, inizia oggi la decima edizione di Etna Comics 2022: ecco cosa riserverà questa prima giornata.

Fra pochissimi partirà ufficialmente la decima edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del Fumetto, del gioco e della Cultura Pop.

Il taglio del nastro, in effetti, è fissato per le ore 10:00. Si ricorda questa nuova edizione è ospitata dal Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Gli appuntamenti di oggi

Cosa è previsto per questa prima giornata? In primo luogo la cerimonia d’apertura, alle ore 11:00, in sala Galatea. Verranno presentate le mostre, ma anche il programma dell’evento ed il catalogo.

Si susseguiranno, poi, diversi incontri, con la partecipazione di Don Alemanno, Angelo Stano e Simone Bianchi. Previsto anche il workshop di Ivan Cavini e gli appuntamenti in area Live con Emanuele Gizzi, Simone Buonfantino, Elisa Menini, Jacques De Loustal, Luca Strati, Simon Bisley, Paolo Mottura ed Ester Cardella, e in area Firme con Jesus Merino e Fabio Celoni, che ha realizzato cover variant a tiratura limitata dedicata per l’occasione da Topolino.

Alle ore 19:00, poi, si terrà anche una conferenza intitolata “Racconti straordinari, la rappresentazione della religiosità attraverso il fumetto”: presente anche l’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna.

Gli appassionati di letteratura fantasy dovranno raggiungere sala Uzeta, location di altri interessanti appuntamenti. Sul palco, tra il resto, anche il Talk di Daniele Simonetti.

Infine, alle ore 20:00, l’Italian Brass Band riserverà ai partecipanti le più belle colonne sonore di film d’autore.