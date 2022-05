UNICT – Requisiti, scadenze e ammissioni 2022/2023: i dettagli

Si trovano già online le procedure per l'ammissione ai corsi di laurea dell'Università di Catania. Ecco le informazioni utili sui corsi a numero programmato, locale o nazionale e non.

Sono già disponibili online le procedure per l’ammissione ai 54 corsi di laurea dell’Università di Catania. Suddivisi in lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, 34 corsi sono a numero programmato, a livello locale o nazionale, che prevedono l’immatricolazione riservata a coloro che si riescono a collegarsi nella graduatoria di merito, in base al numero di posti disponibili.

Per potersi immatricolare è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, oltre che a possedere un’adeguata preparazione iniziale. Bisogna tenere sempre conto del corso scelto e, nel caso questo sia a numero programmato, bisogna sostenere un test d’ammissione e poi procedere con l’immatricolazione qualora si risultasse vincitori.

Ogni corso di studi ha delle specifiche conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale. L’esito della verifica può determinare un’eventuale attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Immatricolazione ai corsi di laurea

I corsi di laurea a numero non programmato sono accessibili a tutti, in quanto non prevedono nessun test di selezione. A partire dal 18 luglio e fino al 31 ottobre 2022 si potrà procedere con la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa.

I corsi di laurea a numero programmato locale prevede l’iscrizione solo entro il limite di un numero di posti prefissato dall’Università di Catania. Quest’anno tutti i corsi Unict a numero programmato locale prevedono la verifica delle conoscenze iniziali tramite test TOLC.

Numero programmato nazionale

I corsi di laurea a numero programmato nazionale prevede l’immatricolazione solo entro il limite di un numero di posti prefissato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. L’accesso a questi corsi è consentito esclusivamente dopo il superamento di una prova di ammissione selettiva. L’immatricolazione è consentita pertanto solo a chi supera la prova e si colloca in graduatoria in posizione utile.

Domanda di ammissione alla prova (e pagamento tassa di partecipazione); Domanda di immatricolazione; Pagamento della quota fissa (156 euro);

I corsi di studio a numero programmato nazionale attivati all’Università di Catania sono: