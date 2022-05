Covid Sicilia, +563 nuovi positivi: i dati di oggi

Diffuso il bollettino con i dati covid di oggi lunedì 30 gennaio. Di seguito la situazione in Sicilia e nelle singole province della regione.

Il Ministero della Salute ha diffuso i dati covid di oggi. Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati 7.537 nuovi positivi e 62 decessi. In Sicilia, invece, i nuovi positivi sono 537, ma bisogna tener conto che è lunedì e le cifre sono sempre inferiori poiché c’è stato il fine settimana di mezzo e dunque meno tamponi. Inoltre, i decessi in Sicilia sono stati 6. Ecco la situazione nelle singole province.