Sicilia, donna accoltellata in strada davanti al figlio: muore 37enne

Sicilia, una donna è morta dopo essere stata accoltellata per strada davanti al figlio: invano gli sforzi dei soccorsi.

Nel primo pomeriggio in provincia di Ragusa, una donna albanese di 37 anni sarebbe stata accoltellata a morte davanti al figlio. Il fatto sarebbe avvenuto tra via Adua e via Tenente Alessandrello a Vittoria.

Dopo l’accoltellamento, la donna si sarebbe recata alla propria abitazione dove è stata raggiunta dal 118. Invano l’intervento dei tempestivi soccorsi, dato che la donna è morta durante il tragitto verso l’ospedale per le gravi ferite riportate. I Carabinieri indagano sui fatti e sulla dinamica dell’accaduto.