Festival delle Istituzioni, prima edizione dal vivo a Catania: i dettagli

Festival delle Istituzioni: prima edizione dal vivo a Catania. Ecco quando avrà luogo e come partecipare.

Il Festival delle Istituzioni, dopo il rinvio dello scorso settembre a causa dell’emergenza sanitaria, arriva finalmente a Catania, con la sua prima edizione. Si terrà dal 27 al 29 maggio.

Il Festival, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania in collaborazione con la Società editrice il Mulino e con il patrocinio di Rai per il Sociale, propone a un pubblico non specialista una serie di incontri, lezioni e dialoghi intorno all’idea di Istituzione, nelle sue molteplici declinazioni, a partire dalle sue trasformazioni e dall’impatto sul futuro della politica, dell’economia e della governance delle crisi.

Festival delle Istituzioni: perché?

Tra i tanti perché in merito all’importanza di dedicare un festival alle Istituzioni, ne possiamo individuare almeno quattro:

Perché le Istituzioni rappresentano la cerniera attraverso la quale i bisogni della società arrivano alla politica e viceversa: da questo punto di vista garantiscono i presupposti stessi della democrazia, a partire dalla libertà e dall’uguaglianza;

le Istituzioni rappresentano la cerniera attraverso la quale i bisogni della società arrivano alla politica e viceversa: da questo punto di vista garantiscono i presupposti stessi della democrazia, a partire dalla libertà e dall’uguaglianza; Perché in un mondo in cui il divario sociale si è allargato a dismisura e l’economia finanziaria ha modificato profondamente il ruolo del mercato, le istituzioni tornano a ridefinire i rapporti tra politica, economia e diritto;

in un mondo in cui il divario sociale si è allargato a dismisura e l’economia finanziaria ha modificato profondamente il ruolo del mercato, le istituzioni tornano a ridefinire i rapporti tra politica, economia e diritto; Perché la crisi sanitaria globale ha alimentato dinamiche anti-istituzionali ma anche una nuova domanda di istituzioni, verso il superamento della sfiducia nelle autorità regolative;

la crisi sanitaria globale ha alimentato dinamiche anti-istituzionali ma anche una nuova domanda di istituzioni, verso il superamento della sfiducia nelle autorità regolative; Perché le grandi sfide del mondo contemporaneo – dal riscaldamento globale alla biodiversità, dell’intelligenza artificiale al rischio nucleare, dalla ridefinizione geopolitica delle aree di influenza al destino dei singoli Stati – richiedono strategie altrettanto globali, un rinnovato protagonismo delle istituzioni internazionali e un dialogo aperto con la società civile.

Inizieremo con l’interrogarci sulla natura e il significato delle istituzioni, sulla loro storia e sulle trasformazioni del presente, per creare uno spazio pubblico capace di permanere nel tempo e di sollecitare ogni anno idee nuove su prospettive di cambiamento sociale, più giuste e adeguate alle società e alla vita delle generazioni future.

I 3 giorni del Festival

La prima giornata

Per tre giornate a Catania, tra la sede della Scuola Superiore di Catania a Villa San Saverio e il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e il Centro Universitario Teatrale di Palazzo San Giuliano per concludersi al Cine Teatro Odeon, tanti gli appuntamenti e gli ospiti, in un dialogo costante tra le grandi voci dell’Accademia e della Ricerca, con la partecipazione anche delle nuove generazioni di studiosi: a moderare tutti gli incontri saranno infatti alcuni giovani, Alumni/ae della Scuola Superiore di Catania.

Il Festival si apre venerdì 27 maggio alle 17.30 con i saluti di benvenuto della Scuola Superiore dell’Università di Catania nel Refettorio Piccolo delle Biblioteche riunite “Civica e A. Ursino Recupero”, che alle ore 19 sarà anche possibile visitare con una guida messa a disposizione dalle Biblioteche. Alle ore 18 si terrà la prima delle tre Lectiones magistrales in calendario, quella con Roberto Esposito dal titolo “Che cos’è un’Istituzione”, che trae spunto dal libro Istituzione, pubblicato dal Mulino. La prima giornata si concluderà poi alle ore 21 al Centro Universitario Teatrale di Palazzo San Giuliano con la serata musicale a cura dell’Italian Ensemble dal titolo “Passeggiata musicale italiana”.

La seconda giornata

La seconda giornata del Festival, sabato 28 maggio, interamente ospitata da Villa San Saverio, è aperta alle ore 16 dalla conferenza “Istituzioni e amministrazioni repubblicane: un rinnovato nation building” con Francesco Clementi e Guido Melis in un dialogo moderato da Sara Bellucci, Alumna della Scuola Superiore di Catania. Si prosegue alle 17.30 con Maria Rosaria Ferrarese e Bernardo Sordi impegnati nel dialogo dal titolo “Le istituzioni e il potere tra pubblico e privato”, moderati da Marco Fisicaro, Alumnus della Scuola Superiore di Catania. Ancora sabato 4 settembre alle ore 19 a Villa San Saverio sarà la volta dell’intervento di Antonio Padoa Schioppa, moderato dall’Alumna della Scuola Superiore Maria Antonia Panascì, dal titolo “Le istituzioni oltre lo Stato nazionale: il lungo cammino dell’integrazione europea”. La seconda giornata si concluderà, infine, con la lectio magistralis di Carlo Galli dal titolo “La necessità della politica”, una riflessione a partire dal suo ultimo libro Platone. La necessità della politica, edito per il Mulino nella collana “La voce degli antichi”.

La terza giornata

Terza e ultima giornata del Festival sarà domenica 29 maggio: primo appuntamento alle 17 a Villa San Saverio con Paola De Vivo e Gianfranco Viesti, moderati da Cristoforo Grasso, Alumnus della Scuola Superiore, e l’incontro dal titolo “Istituzioni e mercati: ripartire dai territori”. Alle ore 18.30 l’ultima lectio magistralis in calendario, dal titolo “Scienza e Istituzioni in un mondo che cambia”, è affidata a Gianfranco Pacchioni. Seguirà l’evento conclusivo della prima edizione del Festival della Scuola Superiore di Catania, ospitato al Cine Teatro Odeon con “Quale ricordo per Pier Paolo Pasolini? Risponde Ascanio Celestini”, introdotto e moderato da Stefania Rimini, docente di Cinema, Fotografia e Televisione nell’Università di Catania.

Come partecipare?

Le giornate dal vivo del Festival saranno anticipate dalla messa online di tre Podcast sulle più importanti piattaforme con protagonisti Roberto Esposito, Carlo Galli e Gianfranco Pacchioni e la moderazione di Marco Fisicaro, ex allievo della Scuola Superiore di Catania.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita ma è richiesta la prenotazione online sulla piattaforma Eventbrite.

L’accesso alla piattaforma Eventbrite di prenotazione a una o più giornate e/o serate del Festival è disponibile su www.scuolasuperiorecatania.it

Tutte le conferenze del Festival sono presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Codice ID: 72424)

Infine si esplicita che tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto del distanziamento fisico e di tutte le misure anti-Covid vigenti alla data di svolgimento delle conferenze.