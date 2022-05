Etna Comics torna dopo due anni: come raggiungere il Festival del Fumetto

L'Etna Comics sta per tornare. Ecco le date del Festival e come raggiungere agevolmente il Centro Fieristico "Le Ciminiere" usufruendo dei mezzi di trasporto pubblici.

L’edizione 2022 dell’Etna Comics si avvicina. Il 10° Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop è pronto ad accogliere appassionati e curiosi.

Quando si terrà?

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna finalmente il Festival del fumetto a Catania. L’Etna Comics si terrà presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, e dall’1 al 5 giugno 2022.

La decima edizione del Festival avrà come ospite, il 2 giugno, la star Hollywoodiana Matt Dillon, e non solo. Da Vittorio Sgarbi a Roberto Vian, da Maria Rita Poretto a “Il baffo”, passando per Alex Maleev, Kasia Smutniack, Toshio Maeda e Rob Di Salvo: le figure di spicco saranno numerose.

Come raggiungere le Ciminiere?

Il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania si trova in Viale Africa n.12 ed è facilmente raggiungibile tramite diversi mezzi di trasporto pubblico: Ecco tutte le opzioni: