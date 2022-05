Anvur, classifica dipartimenti di eccellenza: presenti anche atenei siciliani

Anvur ha reso nota la classifica dei migliori dipartimenti delle università italiane: presenti in classifica anche alcuni appartenenti ad atenei siciliani.

È stata resa nota la classifica dei migliori dipartimenti delle università italiane dall’Anvur (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). Tuttavia, si tratta di una prima classifica che permetterà di stilarne una successiva riguardo alle eccellenze che potrebbero ottenere dei finanziamenti.

Infatti, entro fine anno sarà pubblicata la rosa dei 18o Dipartimenti d’eccellenza e vincitori saranno beneficiari di risorse finanziarie pari a 271 milioni di euro per il quinquennio 2023-2027. Come visibile dalla prima lista, al momento concorrono per aggiudicarsi i finanziamenti anche i tre atenei siciliani di Catania, Messina e Palermo. Per tutte e tre le università siciliane, saranno i rispettivi Dipartimenti di Giurisprudenza a concorrere per l’eccellenza.

La classifica finale, stilata dalla Commissione esaminatrice nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sarà basata sulla combinazione del punteggio dell’Indicatore standardizzato di performance dipartimentale e della valutazione dei progetti di sviluppo quinquennale presentati.