Ryanair cerca assistenti di volo, nuove selezioni in Sicilia: quando e dove

La compagnia aerea Ryanair ricerca ancora personale, anche in Sicilia. Tutte le informazioni sulle selezioni e i requisiti.

La compagnia aerea low-cost Ryanair continua a cercare assistenti di volo, anche in Sicilia. Come? Nelle ultime settimane sono stati organizzati dei Recruiting-Day, in diverse località dell’Isola. Dopo Palermo e Trapani, adesso spetta a Comiso ospitarli.

Recruiting-Day a Comiso: le informazioni principali

Le giornate di recruiting per assistenti di volo, di cui si occuperà Lauda Europe (compania del gruppo Ryanair), sono fissate per il 13 e 14 maggio.

Nello specifico queste selezioni si terranno presso la Sala Belgiorno dell’Aeroporto Pio La Torre in una delle quattro sessioni previste, ovvero alle ore 10 o alle ore 15 di venerdì e sabato.

Tutti candidati saranno sottoposti ad una breve prova di lingua inglese, che fungerà da pre-selezione ai colloqui individuali.

Previsto anche un corso di formazione di sei settimane, per cui è previsto un rimborso spese. Ultimato questo, si darà il via alla collocazione nelle basi del gruppo in:

Austria;

Spagna;

Croazia;

Regno Unito.

I requisiti

Per poter partecipare alla selezione, tanto gli uomini quanto le donne dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: