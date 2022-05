Coronavirus Sicilia, nuovo bollettino: i dati aggiornati

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti gli aggiornamenti su positivi, vittime e ricoveri, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, appena reso pubblico, nel corso delle ultime 24 ore nell’Isola sono stati registrati ulteriori 2767 nuovi casi di Coronavirus. Il tasso di positività, nel corso delle ultime 24 ore, è passato dal 17,2% al 12,6%.

Cinque, inoltre, le vittime: quattro sarebbero relative al 9 maggio, mentre uno risalirebbe all’8 maggio. Nelle ultime 24 ore, poi, sono guarite 4.964 persone.

E per quanto riguarda i ricoveri? Questi risultano in calo , al pari dei positivi. Il nuovo bollettino indica, di fatto, 728 ricoverati in totale, 12 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia

Di seguito i nuovi contagi, suddivisi a livello provinciale: