Elisa, “Back to the Future Live Tour”: tre date in Sicilia

Elisa torna in tour con il suo nuovo album “Back to the Future”. Date anche ad Agrigento, Siracusa e Taormina.

Il 28 giugno inizia il “Back to the Future Live Tour”, che vede il ritorno di Elisa sui palcoscenici di tutta Italia, dopo la sua apparizione nella kermesse sanremese lo scorso febbraio, ottenendo il secondo posto, alle spalle di Mahmood e Blanco, con la sua “O forse sei tu”, brano ovviamente presente nel nuovo album.

A fare da sfondo ai palcoscenici per tutte le tappe del tour saranno location teatrali antiche e caratterizzate da una forte presenza naturalistica, le quali sono state scelte coinvolgendo i territori stessi. Tour che avrà, dunque, un’ impronta green, pensando all’ambiente ed alla sua salvaguardia.

Elisa in tour: tre tappe in Sicilia

Elisa farà tappa in Sicilia per ben tre volte: l’1 settembre ad Agrigento, al Teatro Valle dei Templi; il 3 settembre al Teatro Greco di Siracusa e il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Uscito oggi in radio e in tutte le piattaforme musicali in streaming il nuovo singolo “Litoranea” in una versione inedita con la partecipazione dell’attrice Matilda De Angelis.

Ancora ignota la data di inizio vendita dei biglietti per le tre date siciliane.