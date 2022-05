Coronavirus Sicilia, ricoveri in calo ma ancora 20 vittime: il bollettino

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti gli aggiornamenti su positivi, vittime, ricoveri e guariti, tratti dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, appena reso pubblico, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati registrati 3.131 ulteriori casi. Dati positivi se si pensa che sette giorni fa i contagi ammontavano a 6.550.

Il tasso di positività si attesta oggi al 13,1% e l’Isola è ora sesta Regione in Italia per numero di positivi.

Il nuovo bollettino riferisce, inoltre, di 20 nuove vittime e di 4.292 ulteriori guariti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Numeri confortanti emergono anche in questo caso. I ricoverati in regime ordinario sono 17 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, si contano 3 posti in meno (sempre rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi a livello provinciale: