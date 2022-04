Coronavirus Sicilia, 7.034 nuovi casi: i contagi per provincia

Coronavirus Sicilia: gli aggiornamenti su nuovi casi, ricoverati, guariti e vittime nell'Isola.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Nelle ultime ore, nell’Isola, sono stati registrati 7.034 nuovi casi di Coronavirus. I tamponi processati ammontano invece a 36.476 tamponi.

Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il tasso di positività si attesta ora al 19,2%. Si registrano, inoltre, 13.841 guariti e 29 ulteriori vittime.

E per quanto riguarda i ricoveri? Si riferisce di 943 ricoverati, ovvero 43 in meno rispetto a ieri. Per quanto concerne invece la terapia intensiva, si indicano 48 posti occupati, sempre 4 in meno rispetto a ieri.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi a livello provinciale: