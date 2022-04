Teach for Italy 2022, diventare insegnanti in scuole svantaggiate: come partecipare

Teach for Italy 2022 è un programma che mira ad attrarre i migliori giovani talenti verso l’insegnamento, per formarli e aiutarli ad inserirsi per due anni nelle scuole più svantaggiate del paese. Come partecipare.

Teach for Italy 2022: il programma per attrarre giovani talenti italiani e impegnarli nell’insegnamento nei contesti più svantaggiati, con l’obiettivo di “potenziare la scuola pubblica e di trasformare gli studenti di oggi nei portatori del cambiamento di domani”.

Teach For Italy è un’organizzazione non profit Italiana, parte della rete internazionale di Teach For All, attiva in 59 paesi nel mondo con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze.

Chi può partecipare?

Teach for Italy offre opportunità di formazione e lavoro per insegnanti interessati a operare in contesti difficili. Gli incarichi sono di 2 anni e si svolgono in scuole svantaggiate.

Possono partecipare laureati e laureandi magistrali. Inoltre, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e buone competenze digitali ed informatiche.

Per candidarsi basta consultare il sito di Teach for Italy alla sezione “Candidati”.

L’iter di selezione

Gli insegnanti che desiderano prendere parte al programma di formazione e lavoro Teach for Italy 2022 affronteranno un iter di selezione che si articola in quattro fasi: