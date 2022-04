Stasera in TV: “The War – Il Pianeta delle scimmie” e “Pearl Harbor”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di film e di programmi in onda oggi e da guardare comodamente da casa propria.

Red 2 [Italia1, ore 21:20]: L’agente della Cia in pensione Frank Moses (Bruce Willis) si caccia nuovamente nei guai per via del “Nightshade”, una pericolosa arma nucleare scomparsa 25 anni prima in circostanze misteriose e di cui non aveva mai sentito parlare. Mentre l’ex collega Victoria ha ricevuto dall’MI6 il compito di eliminarlo, supportato da Marvin Biggs e con al seguito la moglie Sarah, Frank si lancia in una caccia che, passando per Parigi, Londra e Mosca, lo porterà a scoprire il mistero dietro al Nightshade, arma agognata da Fbi, agenti speciali, terroristi ed ex spie, e al ruolo giocato da Katja , la sua più seducente ex fiamma, e dal brillante scienziato Bailey.

The War – Il Pianeta delle scimmie [Mediaset 20, ore 21:04]: Woody Harrelson nel sequel di ‘Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie’. Una divisione di soldati, guidati dal Colonnello, vuole catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie.

I laureati [Cine34, ore 21:00]: Le avventure dei quattro laureati (o meglio “laureandi”) Leonardo, neodivorziato, Rocco, metronotte meridionale, Bruno, romano emigrato e Pino, intrattenitore fallito. Quattro trentenni abbondantemente fuori corso, che dividono lo stesso appartamento di periferia cercando di conseguire la laurea più per ossequio ai genitori che per ambizione personale. Di giorno ognuno ha i propri impegni, di sera si ritrovano tutti insieme per raccontarsi e condividere imbarazzi maschili, apparizioni (più o meno fugaci) di donne, debolezze, piccoli drammi e tanta noia quotidiana.

Pearl Harbor [Nove, ore 21:25]: Due giovani piloti lasciano le fidanzate per partire volontari nell’aviazione americana durante la seconda guerra mondiale. Racconto romanzato del bombardamento di Pearl Harbour con effetti speciali molto accurati.