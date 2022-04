Catania, droghe sintetiche vendute sul Deepweb: oltre 150mila euro al mese

Spaccio di sostanze stupefacenti sul Deepweb: si parla di oltre 150mila euro al mese. Di seguito la vicenda.

Stanotte, durante un’operazione, la Polizia di Stato, ha tratto in arresto sette persone per un giro internazionale di spaccio di droghe sintetiche. Secondo le prime ricostruzioni, l’inchiesta ha portato alla luce un’associazione finalizzata al traffico internazionale di droghe sintetiche (MDMA, ecstasy e ketamina). Le sostante stupefacenti venivano importante in Italia dall’Olanda e poi spedite ad acquirenti statunitensi.

Il gruppo importava dall’Olanda ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sintetiche, avvalendosi di corrieri facenti capo a note società di spedizioni italiane che coprivano la tratta nazionale del tragitto in partnership con omologhe società di spedizioni olandesi. Le forniture di sostanze stupefacenti sintetiche giungevano occultate all’interno di imballi contenenti mobili o beni di svariata natura e, una volta estratte dagli incarti, venivano stoccate in garage dei quali il gruppo disponeva nel rione San Giovanni Galermo. La droghe sintetiche venivano poi rivendute ai vari acquirenti, sia in Italia che all’estero, tramite chat clandestine su portali del cosiddetto “deepweb”.

Gli acquirenti delle sostante stupefacenti pagavano in Bitcoin che, una volta convertiti in euro, venivano ripartiti tra i membri ritenuti facenti parte dell’organizzazione tramite una serie di versamenti su carte prepagate.

Il provvedimento ha permesso anche di sequestrare una villa ubicata nel quartiere San Giorgio costruita, secondo l’accusa, con i proventi del traffico internazionale di droghe sintetiche.