Coronavirus Sicilia, 5.769 nuovi casi: i dati su vittime, ricoveri e guariti

Coronavirus Sicilia: di seguito i nuovi dati su positivi, vittime, guariti e ricoveri, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati registrati 5.769 casi di Coronavirus. I tamponi processati questa volta ammontano a 33.69o mentre l’indice di positività si attesta al 17,1%.

Il nuovo bollettino, appena reso pubblico, riferisce anche di 43 vittime ma soltanto 5 di queste risalirebbero alle ultime 24 ore. Ben 6802, poi, i nuovi guariti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Si registra un generale calo sia in riferimento al regime ordinario (-4 rispetto a ieri) sia in merito alle terapie intensive (-12 rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi suddivisi a livello provinciale: