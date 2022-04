Coronavirus Sicilia, i dati su positivi, ricoveri e vittime: gli ultimi aggiornamenti

Coronavirus Sicilia: di seguito tutti i numeri legati alla diffusione del virus in Sicilia, tratti dai bollettini del 2 e del 3 aprile.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Di seguito tutti i dati su positivi, vittime e ricoveri, estrapolati dagli ultimi due bollettini resi pubblici.

Bollettino di sabato 2 aprile

Il bollettino diramato dal Ministero della Salute sabato 2 aprile riferiva di 4.952 casi di Coronavirus, registrati nel corso delle 24 ore precedenti. I tamponi processati ammontavano a 29.862 to dal ministero della Salute.

Il tasso di positività, invece, si attestava al 16,6%: una percentuale nettamente più alta rispetto a quella di venerdì (10,9%).

Il bollettino di sabato riferiva, inoltre, di 16 vittime, specificando però come 3 di queste risalissero al 31 marzo, 1 al 30 e i restanti a febbraio.

E per quanto riguarda i ricoveri? In regime ordinario si indicavano 973 posti occupati, ovvero 2 in più rispetto al giorno precedente. Leggero aumento dei dati anche in merito alle terapie intensive, dove si indicavano 65 pazienti ricoverati (4 in più, con 12 nuovi ingressi rispetto al venerdì).

I dati per provincia

Di seguito i casi di Coronavirus registrati sabato, suddivisi per provincia:

Palermo con 1.502 nuovi casi;

Catania: +813;

Messina: +784;

Siracusa: +467;

Ragusa: +407;

Trapani: +526;

Caltanissetta: +308;

Agrigento: +559;

Enna: + 208.

Il totale ammontava a 5.574 perché, secondo quanto precisato dalla Regione, 622 casi di questi si riferivano a giorni precedenti il 1° primo aprile.

Bollettino domenica 3 aprile

Il bollettino reso pubblico ieri, domenica 3 aprile, riferiva invece di 3.345 ulteriori positivi al virus. Nel corso delle 24 ore precedenti sono stati processati più tamponi, 30.183 con precisione. Il tasso di positività passava al più basso 11,3%.

Indicati, inoltre, 17 nuove vittime. In aumento i ricoveri in regime ordinario (4 in più rispetto a sabato). Immutato, invece, il numero di posti occupati in terapia intensiva (65).

I dati per provincia

Di seguito gli ultimi casi, suddivisi a livello provinciale: