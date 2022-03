UNICT – Il matematico Odifreddi terrà una conferenza: sarà anche in via telematica

Mercoledì 30 marzo, alle 11, nell’aula magna del Dipartimento di Matematica e Informatica, il matematico Piergiorgio Odifreddi, professore di Logica all’Università di Torino e divulgatore scientifico di fama nazionale, terrà la conferenza “Come Gödel divenne Gödel”.

L’iniziativa fa parte delle attività didattiche dell’insegnamento di Fondamenti di Informatica del corso di laurea in Informatica. Nel corso del seminario il docente dell’ateneo di Torino si soffermerà sui Teoremi di incompletezza di Kurt Gödel che hanno rivoluzionato lo sviluppo della Matematica dell’ultimo secolo. L’impatto delle ricerche di Kurt Gödel, però, non si fermano nei confini della Matematica, ma segnano una cesura fondamentale anche a livello filosofico influenzandone significativamente lo sviluppo del sapere più in generale.

Data la limitata capienza dell’aula magna, verrà data priorità di accesso agli studenti del corso di Fondamenti di Informatica. Tutti gli studenti interessati potranno comunque seguire la conferenza in diretta via MS Teams (codice d’aula f1q9c92).