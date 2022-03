Coronavirus Sicilia, quasi 6.000 nuovi positivi: i casi per provincia

Coronavirus Sicilia: tutti i nuovi dati, estrapolati dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute: da questo emerge che, nel corso delle ultime 24 ore, nell’Isola sono stati registrati 5.946 nuovi casi. I tamponi processati ammontano, invece, a 38.814 mentre l’indice di positività resta al 15,3%.

Si esplicita che il bollettino di ieri riferiva di 6.230 positivi, a fronte di 40.754 test effettuati. L’ultimo, invece, indica anche 19 ulteriori vittime e 6.368 nuovi guariti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Risulterebbero in calo sia quelli in regime ordinario (-16 rispetto a ieri) che i posti occupati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri).

Attualmente in Sicilia si registrerebbero 233.721 positivi al Coronavirus, di cui:

858 ricoverati in regime ordinario;

60 ricoverati in terapia intensiva;

232.803 in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus, suddivisi per provincia: