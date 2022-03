Bonus bollette: a chi spetta e come funziona

Bonus bollette: requisiti, domande e a quanto ammonta l'importo per ridurre i costi delle bollette di luce e gas.

Anche quest’anno sarà possibile usufruire del bonus bollette. La legge di Bilancio ha stanziato 3,5 miliardi di euro per affrontare il caro bollette che sta interessando sempre di più cittadini italiani.

Impennata ad aprile: Bonus in base all’Isee

Il vero salasso è atteso per aprile poiché si attendono costi elevati riguardanti gas e luce anche in funzione della Guerra attualmente in atto in Ucraina.

È importante inoltre, ricordare che il bonus bollette funziona in base al reddito Isee e si applica a circa 2,5 milioni di utenze dell’energia elettrica e a quasi 1,5 milioni di utenze gas. Lo sconto avviene in modo automatico dopo aver compilato la Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per avere la certificazione Isee.

Bonus bollette: a chi spetta

Il bonus sociale per le bollette funziona in basse all’Isee e si applica a circa 2,5 milioni di utenze dell’energia elettrica e a quasi 1,5 milioni di utenze gas. È rivolto ad alcune categorie specifiche:

le famiglie composte da un massimo di tre membri e con un reddito massimo che non supera la soglia di 8265 euro all’anno;

composte da un massimo di tre membri e con un reddito massimo che non supera la soglia di le famiglie con quattro membri o più e con un reddito che non superi i 20mila euro all’anno;

e con un reddito che non superi i i titolari e i beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza;

o di Pensione di cittadinanza; i malati gravi che fanno uso di apparecchiature salvavita (in questo caso non c’è alcun limite di reddito).

Il bonus riguarda anche il gas e si calcola, oltre che in base al nucleo famigliare, anche in base alla zona climatica in cui si vive e alla categoria d’uso (acqua calda sanitaria, uso cottura e riscaldamento).

Gli importi

Il bonus per l’energia elettrica ammonta a queste cifre:

128 euro per famiglie con 1 o 2 componenti;

per famiglie con 1 o 2 componenti; 151 euro per famiglie fino a 4 componenti;

per famiglie fino a 4 componenti; 177 euro per famiglie con più di 4 componenti.

Il bonus per il gas si calcola, oltre che in base al nucleo famigliare, anche in base alla zona climatica in cui si vive e alla categoria d’uso (acqua calda sanitaria, uso cottura e riscaldamento). Gli sconti in bolletta sono questi:

da 67 euro (zone climatiche di Sicilia e Reggio Calabria) a 170 euro (Veneto e Piemonte) per i nuclei fino a 4 persone;

da 93 euro (zone climatiche di Sicilia e Reggio Calabria) a 245 euro (Veneto e Piemonte) per i nuclei con oltre 4 persone.

Come richiedere lo sconto

Per poter richiedere il bonus bollette, bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo dell’Isee agli uffici del proprio Comune di residenza, a un Caf oppure sul sito dell’Inps. Le altre dichiarazioni vengono acquisite automaticamente dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate. Se i requisiti risultano soddisfatti, il bonus bollette viene assegnato in modo automatico.