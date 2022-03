Stasera in TV: “Il meglio di me” e “Harry Potter e i doni della morte”

Sono diverse le scelte per questo giovedì sera, tra film romantici e d'azione. Ecco tutti i consigli da parte della redazione di LiveUnict.

Sono diverse le scelte per questo giovedì sera, tra film romantici e d’azione. Ecco tutti i consigli da parte della redazione di LiveUnict, per chi non desidera raggiungere un cinema Catania.

Il meglio di me [La 5, ore 21.10]: Dawson e Amanda, fidanzati al liceo, si rivedono dopo vent’anni quando entrambi rientrano nella loro citta’ per partecipare al funerale di un caro amico. Il ritrovarsi, sebbene abbia toni agrodolci, riaccende quell’amore che non hanno mai dimenticato, lasciando però che i due scoprano presto come il sentimento sia minacciato ancora una volta dalle forze ostili che li hanno separati due decenni prima.

The Captive [Rai Movie, ore 21.10]: Matthew (Ryan Reynolds) è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, Matthew, i detective e anche la stessa Cass dovranno svolgere ognuno la loro parte per far sì che si chiarisca il mistero della scomparsa e si ponga fine alla prigionia.

Nikita [Iris, ore 21.00]: ragazza allo sbando uccide poliziotto e viene condannata a morte. Dopo una finta esecuzione, le viene offerta la possibilità di diventare una spia assassina per i servizi segreti o morire veramente. Primo film di grande successo che darà luogo a vari remake e circa tre telefilm su Nikita.

Harry Potter e i doni della morte, seconda parte [Italia Uno, ore 21.20]: dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice.