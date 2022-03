Covid, in Sicilia il 78,5% della popolazione è vaccinata: il report Gimbe

La fondazione Gimbe ha reso noti i casi da covid-19 e la situazione registrata in Sicilia nelle ultime settimane. Di seguito il report.

Ogni settimana, la Fondazione Gimbe rende noto il report riguardante la situazione da coronavirus. Tuttavia, nella settimana 23 febbraio-1 marzo si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (4.711) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-12,6%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (27,5%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (8,4%) occupati da pazienti Covid-19.