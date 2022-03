Coronavirus Sicilia, 4.762 nuovi casi: i dati su guariti, vittime e ricoveri

Coronavirus Sicilia: di seguito i dati su ricoveri, decessi e contagi, estrapolati dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati ulteriori 4.762 positivi (a fronte di 34.268 tamponi processati).

Il nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute riferisce anche di un indice di positività al 13,9%.

Decedute ulteriori 33 persone, mentre i nuovi guariti ammontano a 3.807.

E per quanto riguarda i ricoverati? Sono:

in calo i ricoveri in regime ordinario : -5 rispetto a ieri;

: -5 rispetto a ieri; in aumento quelli in terapia intensiva: +5 rispetto a ieri.

I dati a livello provinciale

La Sicilia è oggi seconda in Italia per numero di casi. Di seguito la suddivisione per provincia dei nuovi contagi: