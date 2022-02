Coronavirus Sicilia, oltre 21 mila nuovi guariti: i casi per provincia

Sicilia attualmente terza Regione in Italia per numero di casi da Coronavirus giornalieri ma è boom di guariti: di seguito i dati estrapolati dal nuovo bollettino.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. È stato reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute, utile ad ottenere più informazioni sulla situazione epidemiologica dell’Isola. Nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 5.272 nuovi positivi, a fronte di 37.204 tamponi processati. Il tasso di positività è ora fisso al 14,2%.

Si riferisce, inoltre, di 38 ulteriori decessi e di 21.449 i guariti.

E per quanto riguarda i ricoveri? Si registra sia un netto calo di quelli in regime ordinario (35 in meno rispetto a ieri) che una riduzione, seppur meno rilevante, di quelli in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri).

I dati per provincia

Di seguito i nuovi casi di Coronavirus suddivisi per provincia siciliana: