Covid, in Sicilia +8.606 nuovi contagi: il bollettino

Il ministero della Salute ha reso noto il bollettino con i contagi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. In aumento i contagi e registrati un numero consistente di decessi.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino giornalieri con i contagi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia is contano 228.179 nuovi positivi al covid e 434 decessi. Invece, in Sicilia, dopo un giorno in cui i contagi erano in calo e cioè dimezzati, adesso ritornare ad aumentare e si contano 8.606 nuovi contagiati e 72 decessi.

Di seguito la situazione nelle province siciliane