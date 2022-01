Covid, in Sicilia +11.354 nuovi positivi: i dati per provincia

Covid Sicilia: contagi ancora in crescita nell'Isola. Di seguito la situazione con i dati nelle varie province siciliane.

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino con i contagi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia sono stati registrati 184.615 nuovi positivi e 316 decessi. In Sicilia, invece i nuovi positivi sono 11.354 e 26 decessi. Mentre, i guariti salgono a 1785 e l’indice di positività si abbassa al 19,2%. Attualmente, la Sicilia si trova al sesto posto per contagi da coronavirus.

I dati per provincia