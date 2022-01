Falcone e Borsellino nelle monete da 2 euro: in arrivo conio commemorativo

Un tributo molto sentito è quello che riguarda dopo 30 anni, 1992-2022, la morte dei due magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Si contano 3 milioni di pezzi, con un valore complessivo di 6 milioni di euro.

Il 2022 segna anche i 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per commemorarli entrano in circolazione 3 milioni di monete da due euro che raffigurano su uno dei lati i due magistrati che vennero uccisi dalla mafia nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio assieme agli uomini e alle donne delle loro scorte.

Sulla faccia principale della moneta è riportata la foto che ritrae i due magistrati sorridenti. Lo scatto risale al 27 marzo del 1992 e venne eseguito da Tony Gentile. Borsellino e Falcone si trovavano quel giorno al palazzo Trinacria di Palermo per la presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del collega Giuseppe Ayala, proprio pochi mesi prima degli attentati ai due magistrati.

In particolare, visionando la moneta è possibile vedere nella parte superiore, le scritte “Falcone e Borsellino0“, sotto invece le date 1992 – 2022, che segnano le date della scomparsa dei magistrati e dell’emissione della moneta. Inoltre, a sinistra troviamo la sigla dell’autore della moneta, Valerio de Seta, mentre lungo tutto il giro della moneta troviamo le 12 stelle dell’Unione europea. Il valore stimato ammonta a 6 milioni, per i 3 milioni di pezzi di monete da 2 euro.