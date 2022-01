Coronavirus, in Sicilia record di contagi: 6.415 nuovi casi

Picco di contagi da Coronavirus in Sicilia. La provincia più colpita è Messina, seguita da Palermo e Catania. Ecco il bollettino di oggi.

Nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute: in Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 6.415 nuovi casi, a fronte di 59.829 tamponi. Le nuove vittime sono state, invece, 40. Ben 883 persone, invece, sono guarite.

Ieri i nuovi casi erano stati 4.384, su 25.286 tamponi e le vittime 16. Allarmanti anche i dati a livello nazionale: oltre 170.844 i casi riportati oggi.

Attualmente la Sicilia si trova all’ottavo posto per numero dei nuovi casi.

E per quanto riguarda i ricoveri nell’Isola? Il nuovo bollettino riferisce di 893 ricoverati in reparti ordinari (21 più di ieri) e di 114 posti occupati nelle terapie intensive (2 in più rispetto a ieri ma con 12 nuovi ingressi nel corso delle ultime 24 ore.

I dati per provincia

Oggi, la provincia con il maggior numero di casi è Messina, seguita da Palermo e Catania. La provincia meno colpita è, invece, Siracusa.

Ecco, nel dettaglio, i nuovi casi per provincia: