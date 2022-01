Scuola in Sicilia, rientro il 10 gennaio? Le ultime notizie

Gennaio è un po' come settembre: il mese del rientro. Chi a scuola, chi a lavoro e chi in sessione. Tuttavia, per i più giovani questo rientro potrebbe essere posticipato, anche se di poco: ecco l'ipotesi.

Come previsto dal calendario scolastico regionale, gli studenti, come sempre, dovrebbero rientrare in aula il 7 gennaio, subito dopo l’Epifania. Questo per tutte le scuole, tranne che per quelle che adottano il sistema della settimana corta.

Tuttavia, la Sicilia, come da ordinanza del ministro della Salute, da oggi, 3 gennaio, passa in zona gialla: cosa cambia? Sostanzialmente quasi niente rispetto alla zona bianca, ma questo potrebbe essere un incentivo per l’isola ad attuare una scelta già presa in considerazione dalla regione Abruzzo: il rientro posticipato dalle vacanze natalizie a lunedì 10 gennaio per tutti.

Inoltre, per quanto riguarda la modalità di erogazione delle lezioni, si starebbe prospettando la didattica in presenza al 100% dalle scuole primarie alle secondarie di primo grado, mentre per le secondarie di secondo grado dal 70 al 100% delle ore di lezione.