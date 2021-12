Mario Biondi positivo al Covid: il messaggio del cantautore catanese ai fan

Il cantautore catanese Mario Biondi ha annunciato sui social la sua positività al Covid-19. Tuttavia, appare fiducioso di ritornare presto ai prossimi lavori futuri che lo aspettano.

Il cantautore catanese Mario Biondi, ha annunciato tramite i suoi canali social la sua positività al covid-19. I contagi sono in aumento in tutta l’Isola e i numeri parlano chiaro. Dunque, bisognerebbe prestare attenzione ed evitare assembramenti che potrebbero causare la diffusione del contagio da covid-19.

“Care amiche e amici, anch’io sono cascato nel Covid purtroppo – esordisce Mario Biondi -. Sono segregato nella mia camera in questo momento, sto lontano dai miei figli e questo non mi fa stare benissimo e sono lontano dalla mia band, dai miei tecnici, dai miei collaboratori – scrive Biondi -, purtroppo a causa della mia positività, che ci ha anche obbligato a cancellare alcuni eventi piuttosto importanti che avremmo dovuto fare. La vita va avanti, spero di tornare nei prossimi giorni a essere negativo e a pensare a prossimi lavori futuri. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao”.

Il cantautore catanese è, infatti, impegnato in diversi progetti artistici. Mario Biondi, debutterà in Tv, con il programma Electromod, che andrà in onda il prossimo 3 gennaio su Motor Trend.