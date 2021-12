Laurea abilitante per geometri: in arrivo corso di studi triennale

Geometra, laurea abilitante: è in arrivo il corso di laurea triennale che permetterà a questa categoria dell'area edilizia di ottenere un titolo professionalizzante.

Un nuovo corso di laurea è stato istituito nell’ambito edilizio e delle costruzioni: si tratta della laurea per geometri, un corso di studi triennale professionalizzante. Si tratterà della classe di laurea LP-01, riguardante le professioni tecniche per l’edilizia e il territorio e varrà come corso qualificante, dato che l’esame finale permetterà l’abilitazione all’esercizio.

Geometra: laurea abilitante

La notizia è stata accolta con estrema soddisfazione da parte degli ordini professionali dei geometri delle città di Terni e Perugia, che hanno fatto molta pressione per raggiugere la realizzazione di un corso di laurea simile. E finalmente si tratta di un fatto ufficiale, dato che è avvenuta anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del decreto ministeriale numero 446 del 12 agosto 2020 e della Legge numero 163 dell’8 novembre 2021, legislazione che riguarda anche la regolamentazione delle lauree triennali LP-02 ed LP-03, rispettivamente la prima per le professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali, mentre la seconda è per le professioni tecniche industriali e dell’informazione.

La laurea dopo i CAT

L’istituzione di questo nuovo corso di laurea abilitante sarà di certo un passo in avanti, considerando anche la grande necessità di tecnici qualificati riscontrata in quest’area del mondo delle costruzioni, anche grazie all’impulso dato da incentivi come il bonus casa e il Superbonus110%.

Inoltre, si tratterà di uno step di completamento rispetto agli istituti tecnici ad indirizzo CAT, vale a dire in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Infatti, questa categoria di corsi di studi superiori rappresenta il proseguo dell’Istituto Tecnico per Geometri che era presente prima della riforma alla scuola del 2010.

Geometra: il corso di laurea

Il corso di laurea, come anticipato, sarà organizzato in un arco temporale di tre anni, nel corso dei quali si darà particolare importanza all’aspetto pratico oltre che a quello teorico. Infatti, saranno previsti sia 48 CFU di Tirocinio e ulteriori 48 CFU di laboratorio.

Inoltre, alla fine del percorso di studi, gli studenti otterranno un titolo che sarà abilitante alla professione e permetterà quindi l’accesso diretto al mondo del lavoro e l’avvio dell’esercizio alla libera professione, una volta iscritti al Collegio territoriale.