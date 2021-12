Sicilia, Musumeci avverte: “Zona gialla in qualunque momento, parametri ai limiti”

Sicilia "zona gialla"? Il passaggio potrebbe arrivare in qualsiasi momento: è quanto esplicitato dal Presidente Nello Musumeci.

Durante l’ultima conferenza stampa tenutasi al Palazzo d’Orleans, il Presidente Nello Musumeci ha indicato il ritorno in zona gialla per la Sicilia come tutt’altro che improbabile.

“In Sicilia – afferma il Presidente – non siamo ancora in zona gialla, ma potremmo esserlo in qualunque momento, i parametri sono ai limiti, devo dare atto ai siciliani di avere rispettato le norme di sicurezza”.

Alcune notizie in merito alle vaccinazioni, al contrario, fanno ben sperare.

“Aumentano le prime dosi di vaccino, – aggiunge Nello Musumeci – c’è un opera di conversione da parte di chi sembrava irriducibile. I nostri hub stanno lavorando con la possibilità di vaccinare quante più persone possibili“.