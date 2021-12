Sicilia, è corsa ai tamponi: file interminabili nei drive-in e nelle farmacie

Attese interminabili per chi vuole sottoporsi a tempone. A Messina nuove direttive per l'area screening per migliorare il traffico cittadino.

Aumentano i contagi e si allungano di conseguenza le file ai drive in organizzati per i tamponi. Anche laboratori e farmacie sono oberate di lavoro e persino i tamponi salivari fai da te sono ormai impossibili da trovare.

Tutti intendono passare le vacanze in serenità e vicino ai propri cari e così si ci arma di pazienza e si attende anche per più di 3 ore in coda per sottoporsi a un tampone. In alcuni casi si tratta di tamponi di verifica per accettarsi che si ci sia negativizzati o perché si è stati a contatto con un positivo, in altri lo si fa a scopo preventivo, in vista di riunioni tra parenti e amici. Il risultato è quello di una situazione, che sul piano dei numeri, sta diventando ingestibile.

Nuovi orari per l’ex gasometro di Messina

Il commissario Covid-19 di Messina Alberto Firenze ha addirittura disposto la chiusura dell’ex gasometro, area di screening dove vengono effettuati i tamponi, dalle 13.00 alle 15.00, “per evitare di paralizzare il traffico veicolare cittadino nell’orario di punta“. Messina, per via del porto è centro di snodi per tanti automobilisti e le file create dai tamponi stanno rendendo ingestibile il traffico cittadino.