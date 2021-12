Natale in Sicilia, viaggio tra mercatini e Presepi: i più belli da visitare [FOTO]

L'aria natalizia è senz'altro magnifica e avere la fortuna di passeggiare e imbattersi tra mercatini e Presepi non ha presso. In Sicilia, nei piccoli borghi e nelle grandi città, ogni anno durante il periodo natalizio, vengono allestiti numerosi Presepi e mercatini. Di seguito i più interessanti da visitare.

La Sicilia è considerata tra le mete turistiche più ambite in Italia, in particolar modo nel periodo estivo grazie alle tante e bellissime spiagge che offre il mediterraneo. Tuttavia anche in inverno e per le vacanza di Natale la Sicilia ha molto da offrire ai suoi turisti, garantendo un clima natalizio all’insegna di tutte le tradizioni e del folclore che caratterizzano questa terra. A tal proposito, numerosi sono i mercatini e i presepi viventi in diversi paesi e piccoli borghi del territorio siciliano. Le strade, i negozi, le case, ogni cosa in Sicilia è a tema natalizio durante le feste.

Natale in Sicilia: dove andare

La Sicilia è una regione che offre tantissimi posti da scoprire e visitare in qualunque periodo dell’anno. Tra le mete preferite troviamo sicuramente il capoluogo, Palermo: città ricca di storia, cultura e bellezza che in occasione del Natale ravviva le sue strada, i suoi monumenti le sue piazze con luci e mercatini natalizi. Particolarmente suggestivi sono la Cattedrale di Palermo e il Teatro Massimo, decorati per l’occasione attraverso le luminarie che brillano di luci colorate.

Anche la città di Agrigento è una meta da non perdere, dove vengono spesso organizzati concerti e itinerari artistici che si svolgono per le strade. Inoltre, ogni anno viene allestito il Villaggio di Natale, un mercatino dove si trovano esposizioni di oggetti tipici natalizi, dolci e attività di intrattenimento.

Tra i borghi siciliani da visitare a Natale c’è anche Agira, nell’ennese, dove la notte del 24 dicembre va in scena il suggestivo presepe vivente. Nel palermitano si trova invece il borgo di Gangi, dove vengono allestiti mercatini e presepi viventi durante il 24 notte.

Natale a Catania tra mercatini e decorazioni

Tra le città più importanti in Sicilia non può mancare Catania famosa in tutta Italia per le sue meravigliose piazze e per la vicinanza con il vulcano più attivo d’Europa, l’Etna. Tuttavia, durante il periodo natalizio, la città si illumina di decorazioni e luminarie per le strade della città. A piazza università viene allestito un albero di Natale immenso e le vie adiacenti a Via Etnea si riempiono di bancarelle con oggetti tipici natalizi. Inoltre, vengono allestite casette dedicate all’artigianato 100% made in Sicily. A Mascalucia, invece, ogni anno, viene installato il Villaggio di Babbo Natale con giochi e attività creative per i più piccoli.

Per gli amanti del freddo, invece, molteplici sono le attività a tema natalizio da svolgere in montagna, nei numerosi paesini ai piedi dell’Etna. Infatti, i classici chalet, ogni anno, sono super ambiti dai turisti che intendono trascorrere le vacanze natalizie sommersi dalla neve in delle suggestive abitazioni tipiche di montagna.

I mercatini di Natale e i Presepi di Caltagirone, Sambuca di Sicilia e Calatafimi Segesta

Un evento ormai noto in Sicilia da moltissimi anni è sicuramente il Natale e Caltagirone. Quest’ultimo è conosciuto in tutta Italia per i suoi magnifici Presepi che vengono allestiti lungo la scalinata principale del paese. Anche i mercatini di Natale sono noti e si concentrano nella piazza antistante la Cattedrale. Inoltre, vi è anche il “Natale in Vetrina”, ovvero una mostra di presepi realizzata da abili ceramisti di Caltagirone.

A Sambuca di Sicilia il Presepe vivente, invece, si terrà per le vie del quartiere saraceno, un dedalo di vicoli che raccontano l’impronta araba di questa parte della Sicilia. Inoltre, ci sarà la possibilità di degustare prodotti tipici locali e assistere ad eventi e spettacoli.

A Calatafimi Segesta, ogni anno, viene allestito il più grande villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale della Sicilia. Infatti, un trenino condurrà direttamente al villaggio di babbo Natale nel Castello Eufemio. Elfi, decorazioni, racconti e magiche atmosfere natalizie aspettano grandi e piccini. Inoltre, nel centro storico vengono allestiti presepi, bancarelle e anche un presepe vivente.

Presepe vivente di Ispica

Il Presepe Vivente di Ispica è uno dei più affascinanti di Sicilia, Le antiche grotte, il panorama di Cava Ispica e Parco Forza creano un’atmosfera senza tempo in cui rivivono le vicende bibliche e trovano spazio le tradizioni artigianali del Sud est siciliano. Un fedele spaccato della civiltà contadina iblea dove si inserisce la nascita di Gesù, l’adorazione dei pastori e l’arrivo dei Re Magi. Il Presepe vivente di Ispica è un’occasione per conoscere anche l’area archeologica che cava d’Ispica protegge: necropoli sicule e bizantine, catacombe cristiane, caverne e grotte abitate fino all’Ottocento raccontano la storia dell’antica Ispica.

La via dei Presepi a Ragusa Ibla

Ibla, antico e barocco quartiere di Ragusa, a Natale si trasforma in un grande presepe. I Presepi sono disposti lungo i vicoli del paese. Inoltre, ogni Presepe corrisponde ad un’artista diverso ed è possibile visitare anche il Presepe su due livelli.