Tamponi per non vaccinati e durata Green Pass: i chiarimenti del governo

Tamponi per non vaccinati, durata Green Pass, obbligo di mascherine: il sottosegretario alla salute chiarisce le misure adottate dal governo.

L’arrivo imminente delle festività natalizie e della fine dell’anno intimorisce sul fronte contagi: sia per paura che le regole imposte non vengano rispettate dai più negligenti, sia per la situazione epidemiologica attuale.

Tampone per non vaccinati?

Relativamente alla tanto discussa possibilità di introdurre l’obbligo di tampone anche per i non vaccinati, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ha dichiarato: “L’introduzione di ulteriori misure in vista delle feste, come il tampone ai vaccinati non è un tema sul tavolo del ministero. Ritengo che il governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela”.

Durata Green Pass

Per la questione della durata del green pass, aggiunge il sottosegretario Costa: “Per quanto riguarda la durata del Green pass attendiamo future indicazioni della scienza. C’è una flessione dell’immunità per chi è vaccinato dal quinto mese in poi, una riduzione graduale. Attendiamo le indicazioni della scienza e poi la politica ne prenderà atto e faremo delle scelte”.

Obbligo mascherine all’aperto

Soffermandosi anche sull’obbligo di mascherina all’aperto, Costa ribadisce: “Se la introducessimo a livello nazionale avrebbe poco senso, invece è giusto che gli amministratori locali possono introdurla in caso di particolari criticità”.