“Oggi mi laureo”, ma non ha finito gli esami: studente tenta il suicidio

Uno studente piemontese aveva annunciato ai genitori il giorno della laurea, ma gli mancavano ancora alcuni esami. Il giovane sparisce e tenta il suicidio.

Non riusciva a confessare ai genitori il suo ritardo nel laurearsi. Solo poche materie al traguardo per un ragazzo di 24 anni in Piemonte che, dopo aver annunciato la laurea imminente, sparisce.

Viene ritrovato in stato confusionale e ferito dopo poche ore, grazie all’aiuto di un suo amico e confidente che aveva scoperto in quale situazione si trovasse il ragazzo.

Come riportato su La Repubblica Torino, il fatto è accaduto a Casale Monferrato, dove – dopo l’allarme lanciato dall’amico – tanti volontari si sono messi a disposizione per le ricerche, insieme ai carabinieri e alla polizia, affinché il ragazzo venisse trovato il prima possibile.

Le ricerche infatti sono partite proprio dal luogo in cui era stato agganciato l’ultima volta il segnale del telefonino, che il giovane 24enne aveva poi spento facendo perdere le sue tracce.

Grazie alla copertura di telecamere presenti all’interno del territorio di Casale Monferrato, il ragazzo è stato trovato prima di mezzanotte, dopo 4 ore dalla segnalazione, prima che potesse compiere qualche atto irreversibile nei suoi confronti.

Il giovane studente camminava per strada, barcollando, in stato confusionale e ferito, con le mani sporche di sangue e il viso molto pallido. Una volta avvistato è stato fermato dai militari che hanno chiamato immediatamente il 118, che è subito intervenuto.

La ferita più significativa è stata trovata sul collo, probabilmente provocata da una lama. Successivamente, il giovane è stato trasportato in ospedale, ricevendo la visita immediata dei genitori. Attualmente, il ragazzo non risulta in gravi condizioni.