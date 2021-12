Esplosione a Ravanusa, ritrovato il corpo di Giuseppe: era accanto a quello del padre

Tragedia a Ravanusa: ritrovato il corpo dell'ultimo disperso. Le vittime ammontano a 9.

Ritrovato corpo dell’ultimo disperso a Ravanusa: si tratta del corpo di Giuseppe, figlio di Calogero. Il corpo è stato rinvenuto nel garage della palazzina crollata, accanto a quello del padre.

Il bilancio definitivo del disastro ammonta a 9 morti, più il piccolo Samuele che sarebbe dovuto nascere nei prossimi giorni e che è morto nel grembo della madre.

La Protezione civile della Regione siciliana ha invece attivato una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell’esplosione di Ravanusa di sabato scorso. È stato attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.