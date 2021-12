Comune di Catania assume diverse figure: requisiti per candidarsi

Il Comune di Catania assume diverse figure professionali. Ecco i bandi ufficiali, con tutte le informazioni su requisiti e su come fare domanda.

Il Comune di Catania assume, sono 130 i posti da coprire, i bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Comune di Catania, ecco il bando per 70 figure professionali

Attiva una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 70 figure professionali. Tramite questi concorsi, si accede a un contratto di lavoro a tempo determinato per personale (categoria D, posizione economica D/1) nell’ambito del PON Metro 2014-2020, asse 8 ReactEU – Attività di Capacity Building. Si cercano i profili indicati:

n. 38 con il profilo professionale di “istruttore direttivo tecnico”;

n. 17 con il profilo professionale di “istruttore direttivo amministrativo”;

n. 8 con il profilo professionale di “istruttore direttivo contabile”;

n. 6 con il profilo professionale di “architetto”;

n. 1 con il profilo professionale di “geologo”

Il contratto di lavoro è a tempo determinato, le domande di partecipazione devono essere mandate in maniera telematica. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 23:59 del 10 gennaio 2022.

Comune di Catania assume, ecco il bando per 60 assistenti sociali

Il Comune di Catania cerca altri professionisti, a tal proposito è stata indetta una selezione pubblica per soli titoli, per la figura di assistente sociale categoria D, posizione economica D/1. Anche in questo caso il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato, e avrà una durata non superiore ai 24 mesi.

I posti saranno ricoperti presso:

n. 50 nel Comune di Catania;

n. 8 nel Comune di Misterbianco;

n. 2 nel Comune di Motta S. Anastasia

Anche in questo caso le domande di partecipazione devono essere presentate in via telematica. È già possibile presentare la domanda per partecipare al concorso: la scadenza è fissata per le ore 23:59 del 10 gennaio 2022.