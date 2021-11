A Catania respira l’aria del Natale: le foto di via Etnea tra luci e mercatini

Tra le vie di Catania si respira già l'aria natalizia, dopo l'installazione delle luminarie e del tradizionale albero di Natale in piazza Università. Ecco le immagini di via Etnea dello scorso weekend.

Dopo l’installazione delle luminarie e del tradizionale albero di Natale, si respira già l’aria natalizia tra le vie di Catania. L’amministrazione comunale ha presentato anche il programma delle attività che caratterizzeranno i giorni delle festività: mercatini natalizi, luminarie in gran parte delle vie del centro storico e commerciale, spettacoli di esibizioni e concerti di strada ma anche nel teatro Massimo Bellini e a palazzo degli elefanti, provvedimenti per incentivare la mobilità sostenibile con l’uso del mezzo pubblico soprattutto nei giorni del fine settimana.

Un Natale inclusivo, all’insegna della sobrietà e che rispetta l’economia del territorio locale, che sul piano culturale offre tre mostre di particolare rilievo: i Cento anni di Turi Ferro al Castello Ursino dove si trova anche l’esposizione del maestro di fotografia Gabriele Basilico e la mostra unica nel panorama europeo, da Warhol a Banksy, nel Palazzo della Cultura. Per quanto concerne la viabilità, nei fine settimana e nei festivi la pedonalizzazione di via Etnea verrà estesa fino a via Litrico, ingresso est del giardino Bellini.