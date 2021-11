Scuola, in Sicilia aumentano i positivi tra studenti e personale: il report

Il monitoraggio effettuato nelle scuole registra un lieve aumento di positivi tra gli studenti e il personale. Di seguito il report.

È stato reso noto il report dell’ufficio scolastico della Sicilia sugli studenti positivi nell’Isola. Tuttavia, è stato registrato un lieve aumento nella settimana 8-14 novembre rispetto alla settimana precedente. Infatti, l’incidenza degli studenti positivi risulta dello 0,17% leggermente in aumento rispetto al dato della settimana precedente.

Su 635.600 alunni della scuola dall’infanzia a quella di secondo grado, 1.112 sono risultati positivi con 358 classi su 33.853 totalmente in quarantena. Invece, su 69.752 docenti 216 sono positivi e su 18.364 impiegati Ata sono risultati positivi in 36. “Sia per il personale docente che per il personale Ata si riscontra – dice l’ufficio scolastico – una variazione dell’incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente, passata rispettivamente dallo 0,23% allo 0,31% per i docenti e dallo 0,11% allo 0,20% per il personale Ata”.