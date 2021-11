Black Friday Ryanair: da Catania all’estero con meno di €10

Ryanair ha lanciato una nuova allettante promozione, nella settimana più adatta: con meno di 10 euro anche voli con Catania come meta e città estere come destinazione.

Questa è una tra le settimane più attese dell’anno e ciò per via del Black Friday, venerdì caratterizzato da imperdibili offerte. Non si punta a far felici soltanto gli amanti dello shopping ma persino i viaggiatori. Di fatto, anche la compagnia low-cost Ryanair lancia nuove imperdibili promozioni in questi giorni.

Prenotando un volo entro oggi, 23 novembre, si potrà partire dal 7 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 a prezzi molto ridotti. Si precisa, tuttavia, che l’offerta non è valida per i viaggi del periodo natalizio, per cui sono escluse le date dal 16 dicembre al 6 gennaio 2022.

Alcune rotte vedono Catania come aeroporto di partenza o d’arrivo.

I voli da Catania

Si vuole partire da Catania per raggiungere un’altra città non italiana, magari mai visitata? L’offerta più conveniente, allora, risulterà essere quella con Vienna come destinazione: il volo di sola andata costa soltanto 7,99 euro. Per le città di Atene, Kyiv, Malta, Siviglia e Sofia, inoltre, sono presenti voli a soli 9,99 euro.

Salgono, infine, a 12,99 euro i biglietti per Budapest, Katowice e Marsiglia.

Di seguito un’immagine con le offerte da Catania.