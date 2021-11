Metropolitana Catania: “spacchettato” il nuovo treno [FOTO]

Sono in arrivo per la Metropolitana di Catania nuovi treni: ecco una nuova foto, recentemente apparsa sul web.

Dieci nuovi treni dovrebbero be presto rendere più efficiente il servizio della metropolitana di Catania: è la notizia emersa nelle scorse settimane.

Uno di questi è già stato “spacchettato”. Una foto, di Ninni Pellegrino, mostra l’aspetto esterno dei mezzi che dovrebbero effettuare la loro prima corsa nei primi mesi del 2022. Prima occorrerà procedere con i necessari collaudi e prove d’esercizio.

In realtà le primissime immagini a riguardo erano state diffuse, giorni fa, attraverso un articolo di Mokazine.com. Si ricorda che si tratta di treni Titagarh Firema , prodotti nello stabilimento di Caserta che presentano un design firmato Pininfarina. Secondo le ultime indiscrezioni, i posti a sedere di cui ciascun treno disporrà saranno 64 in totale. Inoltre i passeggeri in piedi potranno raggiungere al massimo quota 356. Presenti, inoltre, due posti per disabili e quattro per biciclette.

Infine, i nuovi treni saranno caratterizzati da una massa del 10% inferiore rispetto a quelli attualmente utilizzati: questo aspetto dovrebbe renderli più efficienti.

Di seguito la foto di Ninni Pellegrino.