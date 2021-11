Ikea assume in tutta Italia: posizioni aperte anche a Catania

Ikea assume in tutta Italia. A Catania possibilità di stage retribuiti e assunzione al termine del periodo formativo.

Nuove opportunità di lavoro a Catania. A cercare personale è il colosso svedese dell’arredamento: Ikea. La multinazionale cerca personale in tutta Italia.

Nello specifico, presso il punto vendita di Catania Ikea offre, in questo momento, la possibilità di svolgere tirocini formativi.

Posizioni aperte a Catania

Per il punto vendita di Catania sono disponibili, in particolare, opportunità di stage. I tirocini rappresentano per i giovani un’ottima opportunità per farsi spazio all’interno del mondo Ikea e, più in generale, nel mondo del lavoro.

Nello specifico, i tirocini attivi, relativi alla città di Catania, per i quali è possibile candidarsi sono:

Stage Business Controller ;

Stage Area Vendita.

Ricordiamo che, generalmente, gli stage Ikea sono retribuiti e prevedono un rimborso spese e l’accesso gratuito al ristorante interno al punto vendita. Inoltre, come accennato, se il periodo di stage dovesse andare bene i migliori candidati possono essere inseriti in azienda al termine del percorso di formazione e lavoro.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre visitare il sito ufficiale Ikea e cliccare la dicitura Lavora con noi.