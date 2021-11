WhatsApp, addio alle chat di gruppo: come potrebbero cambiare

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, le chat di gruppo potrebbero sparire: se così fosse, cosa subentrerebbe al loro posto?

Arriva una buona notizia per gli utenti di WhatsApp che non gradiscono i gruppi. Con un nuovo aggiornamento, le chat di gruppo potrebbero scomparire o, in alternativa, cambiare.

Di fatto, secondo quanto indicato sul sito WaBetaInfo, a breve scatterà un nuovo aggiornamento che dovrebbe cambiare le funzioni dell’app di messaggistica.

La novità principale potrebbe riguardare proprio le chat di gruppo, che dovrebbero cambiare in maniera radicale. Queste potrebbero diventare una specie di community, simile agli altri social network. Inoltre, per gestire le chat al meglio potrebbero essere aggiunti dei sottogruppi.

Secondo le prime indiscrezioni a riguardo, gli utenti potrebbero creare autonomamente le community. Inoltre, per far parte del gruppo, gli utenti dovranno inviare un link d’invito. Si attendono ulteriori novità sui gruppi già esistenti: non si sa ancora se questi verranno cancellati oppure saranno destinati a divenire oggetto di trasformazione.