San Martino, tra degustazioni e folklore: tutti gli eventi in Sicilia

San Martino: torna la celebrazione del vescovo di Tours, la cui storia leggendaria viene ancora oggi raccontata dai più grandi ai più piccini. Quali sono gli eventi in programma in Sicilia?

San Martino: è arrivato l’11 novembre, il giorno dedicato al vescovo cristiano Martino di Tours; un momento particolarmente sentito in tutta la Sicilia, dove di anno in anno vengono organizzati molteplici eventi enogastronomici in lungo e in largo tra le nove province dell’Isola, atte a celebrare quella che viene comunemente chiamata “l’estate di San Martino”.

San Martino: la storia leggendaria del vescovo di Tours

Ma come mai si associa l’estate alla figura di Martino di Tours? Ciò è dovuto all’episodio ormai leggendario che ha segnato e cambiato la vita del Santo, raccontato ancora oggi, come da tradizione, dai più grandi ai più piccoli. Il giovane Martino, infatti, non fu sempre cristiano: figlio di un tribuno dell’esercito romano, venne arruolato dall’Impero come circitor, sorvegliante dei posti di guardia e delle guarnigioni dell’esercito.

Fu proprio durante una delle ronde nel rigido periodo invernale che incontrò un mendicante seminudo, sofferente: Martino, mosso a compassione, divise il prezioso mantello imperiale con l’uomo, tagliandolo in due con la sua spada. La leggenda narra che, a fatto avvenuto, il rigido freddo si attenuò, lasciando il posto a un tiepido sole: fu la prima estate legata al Santo.

Non solo: la notte seguente, la storia racconta che il giovane vide Gesù in sogno. Ciò lo portò al battesimo e, dopo quasi vent’anni all’interno dell’esercito romano, a prendere i voti: molti anni dopo, fu voluto dai cittadini di Tours, città francese, come loro vescovo, e in Francia rimase fino alla sua morte. Da allora fino a oggi viene celebrato l’11 novembre, non data della sua morte bensì quella della sua sepoltura.

Gli eventi in Sicilia

Come accennato, la festività è parecchio sentita in Sicilia: all’11 novembre, infatti, si associano la degustazione delle castagne e del vino nuovo. Ma non solo: sono moltissimi i dolci legati alla tradizione, come ad esempio il rasco e il tricotto. Infine, per l’occasione, sono parecchi gli eventi organizzati in lungo e in largo per l’Isola, specialmente nel Catanese:

a Viagrande , presso il Parco Comunale “Aniante”, si celebrerà la festività dall’11 al 14 novembre con degustazioni, folklore e artigianato;

a San Gregorio, presso la Piazza dell'Immacolata, sarà presente un mercatino dal 12 al 14 novembre;

ad Aci Bonaccorsi, lungo la via Etna, saranno aperte le "stazioni del gusto" domenica 14 novembre;

a San Michele di Ganzaria, lungo la via Roma e piazza Garibaldi, dal 13 al 14 novembre.

Nel Palermitano, invece:

a Palazzo Adriano , l’11 novembre, si festeggiano le coppie sposate durante l’anno appena trascorso;

a Petralia Sottana, invece, vi saranno degustazioni di prodotti tipici.

Nel Messinese, infine, si celebrerà San Martino: