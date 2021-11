Stasera in TV: “Quo Vado” e “Ghostbusters 2”

Film di ogni genere per questo martedì 9 novembre 2021. Ecco tutti i consigli dalla redazione di LiveUnict.

Quo vado [Canale 5, 21.20] : commedia del 2016 conosciuta da grandi e piccini, con il fantastico Checco Zalone. Racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. È riuscito a vivere con i suoi genitori, evitando così una costosa indipendenza e a non affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli. Inoltre sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti.

Un giorno però tutto cambia. Il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere trasferito lontano da casa. Per Checco il posto fisso è sacro e pur di mantenerlo accetta il trasferimento. Per metterlo nelle condizioni di dimettersi, la dottoressa Sironi lo fa girovagare in diverse località italiane e ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi. Checco resisterà?

The Post [ Rai Movie, 21.10] : thriller biografico del 2017, racconta la storia di Daniel Ellsberg, che convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia , è un economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E’ il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

Ghostbusters 2 [Paramount Channel,21.10] : film di fantascienza del 1989, racconta a vicenda in cui dopo quattro anni dalle prime avventure contro le presenze spettrali che incombono su New York e Raymond, Egon e Peter (stavolta con la collaborazione di Winston) devono tornare in campo con i loro marchingegni. Infatti i nostri eroi scoprono, proprio nelle viscere della Grande Mela, la provenienza della mefitica massa gelatinosa segno tangibile delle terribili presenze. Ma da dove proviene tanto male? Sequel piuttosto ripetitivo di “Ghostbusters”.